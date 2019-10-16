زى النهاردة.. افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة فى مصر 2002

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظل حلم إعادة إفتتاح مكتبة الإسكندرية يرواد الجميع حتى جائت البداية مع إعلان الدولة المصرية في إعلان أسوان في ١٩٩٠ عن إحياء المكتبة القديمة وفى سنة ٢٠٠٢ وبدعم من اليونسكو تم تدشين مكتبة الإسكندرية الجديدة حيث تمت إعادة إحياء المكتبة في مشروع ضخم ليجرى بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة.
وتم افتتاح المكتبة الحديثة في مثل هذا اليوم ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢، لتعيد بثها للمعرفة وتصبح منارة للثقافة ووجهة لكثير من الباحثين والعلماء.
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