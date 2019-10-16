شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجربة جديدة تطبقها وزارة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء، للقضاء على مشاكل القراءات وشكاوى عملائها من أخطاء قراءة العداد والتى تضاعف أحيانا قيمة فواتير الاستهلاك.

ويتلخص حل مشكلة القراءات فى إلزام كشاف النور بالذهاب للوحدات السكنية ورؤية القراءة الصحيحة للعداد وتدوينها لدى الشركة، ليتم محاسبة المواطن على استهلاكه الحقيقى وليس الوهمى الذى يسجله بعض العاملين فى الشركات دون رؤية العداد.

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ورصد الخليج 365 التجربة الجديدة التى أثبتت نجاحها بعد تشغيلها تجريبيا وهى برنامج القراءة الموحد والذى يضبط عملية القراءة ويمنع التلاعب بها، حيث أتاحت الشركة برنامج يتم تحميله على هواتف قراء العدادات العاملين بالشركات، وهذا البرنامج به كافة البيانات الخاصة بالمشتركين، ويتم قراءة العداد من خلال التقاط صورة بكاميرا الهاتف ليتم ارفاقها مع القراءة، ويتم تحميلها الي الشبكة مباشرة.

وقال أحد العاملين فى قراءة العدادات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن البرنامج الجديد حل مشاكل المشتركين المتعلقة بزيادة القراءات، ويجبر القراء على النزول لقراءة العدادات بشكل دورى، مشيرا الى ان البرنامج لا يحتاج لشبكة نت لكى يعمل ويتم تحديثه شهريا من الشركة، مؤكدا على نجاح التجربة فى حل المشاكل.

من جانبها أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن برنامج القراءة الموحد يضمن دقة و صحة القراءات التى يتم محاسبة المستهلك عليها و سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك ، و سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قراءته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.