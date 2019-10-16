10 معلومات عن مكتبة الاسكندرية بمناسبة مرور 17 عامًا على إنشائها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الاسكندرية فى كل عام بإفتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة، و الذى يواكب 16 أكتوبر 2002 و تعتبر مكتبة الاسكندرية هى إعادة إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة و صرح ثقافى عالمى متكامل يقدم كافة ألوان الثقافة لمصر و العالم العربى، كما أنها تعد رابع أكبر مكتبة فراكوفونية فى العالم.
و هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن مكتبة الإسكندرية وهى:
1- أنشأت مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبى ، لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة ، و التى كانت أكبر مكتبات العالم فى ذلك الوقت.
2- تم افتتاح المكتبة الحديثة فى 16 أكتوبر 2002
3- المكتبة تحتوى على مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بنحو 2 مليون و 153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم
4- وصل حجم العضوية بالمكتبة العامة للكتب إلى أكثر من 118 ألفا عضو، و تمتد خدمات المكتبة إلى الطلاب من 15 محافظة أخرى من خلال "سفارات المعرفة".
5- المكتبة بها 7 مكتبات متخصصة وهى مكتبة المكفوفين، ومكتبة المواد السمعية و البصرية ، مكتبة الأطفال، ومكتبة النشئ، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط
6- المكتبة بها 3 متاحف رئيسية و هى متحف الاثار و متحف المخطوطات و متحف السادات
7- يتبع المكتبة مركز القبة السماوية، فى شكل دائرى مميز للبناء الهندسى للمكتبة و يهدف إلى نشر الثقافة العلمية و يقام به المعارض وورش العمل كما يحتوى على متحف لتاريخ العلوم الطبيعية
8- يوجد بالمكتبة 9 معارض دائمة وهى معرض الإسكندرية عبر العصور، عالم شادي عبد السلام، روائع الخط العربي، تاريخ الطباعة، كتاب الفنان، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، معرض محيي الدين حسين: مشوار إبداعي؛ معرض أعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين
9- يوجد بالمكتبة مركز للمؤتمرات، تم بناؤه بشكل معمارى مميز على أحدث الطرز المعمارية الحديثة
10 تحتوى المكتبة على 7 مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ، مركز الخطوط والكتابة ، العلوم المعلوماتية ، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط ، مركز الفنون ، البحوث العلمية ، منتدى الحوار
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