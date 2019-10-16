الثلاثاء.. "النواب" يواجه وزير الإسكان بـ33 طلب إحاطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، نظر33 طلب إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضم 17 طلبات إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، و9 طلبات إحاطة وسؤالان عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وتضم أيضًا طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وطلبات إحاطة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا، عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سور خرساني يفصل بينهم وبين المقابر، والعضو غادة صقر، عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، والعضو رانيا السادات، عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي، وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، و العضو لطفي شحاتة، عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والعضو أحمد علي إبراهيم، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والعضو شيرين فراج، عن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

كما تضم طلب مناقشة عامة مقدم من العضو فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.