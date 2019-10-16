أخبار مصر | أمين الجامعة العربية: مصر بتزيد مليون ونصف سنويا.. ونفسي عمري يرجع عشرين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الجامعة العربية: مصر بتزيد مليون ونصف سنويا.. ونفسي عمري يرجع عشرين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في مصر ملحمة كبيرة للغاية، والتزام بإعادة البناء والتأهيل، منوها بأن هذا لا يعني أن مصر لم تكن تشهد تنمية من قبل، خاصة وأن مصر تزيد بنحو مليون ونصف مليون مواطن سنويا.

وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مدينة مثل القاهرة تفرض على الدولة الخروج إلى العاصمة الإدارية الجديدة من ملايين السيارات في الشوارع.

وأكد أن ما تشهده مصر الآن مختلف عما حدث على مدار الـ 60 سنة الماضية، حيث هناك عزم، وإرادة، ووضوح للإرادة، معلقا: "لو هطلب حاجة من ربنا كنت هطلب أرجع سن عشرين حتى أشوف هذا التغيير"، معربا عن تفاؤله الكبير بمستقبل مصر.

وفي سياق آخر، أوضح أمين عام الجامعة العربية، أنه ليس لديه حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "لأن لو انجرفت لهذا سأبتعد عن القراءة الجادة، والمعرفة الحقيقية"".