أخبار مصر | حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة الصغرى العظمى القاهرة 23 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 21 31 دمنهور 22 30 الإسكندرية 23 28 بلطيم 24 29 مطروح 22 27 السلوم 21 28 سيوة 20 32 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 22 33 السويس 23 33 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 22 32 نخل 17 32 نويبع 27 31 طابا 23 31 كاترين 17 28 الطور 25 29 شرم الشيخ 29 38 الغردقة 26 35 مرسى علم 27 33 الفيوم 23 33 بني سويف 23 33 المنيا 20 33 أسيوط 20 35 سوهاج 24 36 قنا 23 36 الأقصر 25 37 أسوان 29 38 أبو سمبل 29 36 الوادي الجديد 26 37 شلاتين 26 35 أبو رماد 27 34 حلايب 28 33 رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 39 المدينة المنورة 24 38 الرياض 22 35 المنامة 29 34 أبوظبي 27 38 الدوحة 28 35 الكويت 23 38 دمشق 14 31 بيروت 25 30 عمان 16 31 القدس 19 27 غزة 22 29 بغداد 22 37 مسقط 27 32 صنعاء 10 22 الخرطوم 26 38 طرابلس 20 26 تونس 16 25 الجزائر 13 23 الرباط 11 22 نواكشوط 26 30

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينة الصغرى العظمى بكين 08 15 كوالالمبور 24 33 طوكيو 15 20 أثينا 16 27 روما 10 22 باريس 11 17 مدريد 07 19 برلين 12 16 لندن 09 16 مونتريال 06 16 موسكو 08 10 نيويورك 09 19 واشنطن 09 18

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية