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أخبار مصر | حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 23  32
شبين الكوم 22  32
طنطا 21  31
دمنهور 22  30
الإسكندرية 23  28
بلطيم 24  29
مطروح 22  27
السلوم 21  28
سيوة 20  32
بورسعيد 24  29
دمياط 24  29
الزقازيق 23  32
الإسماعيلية 22  33
السويس 23  33
العريش 20  30
رفح 20 30
رأس سدر 22  32
نخل 17  32
نويبع 27  31
طابا 23  31
كاترين 17  28
الطور 25  29
شرم الشيخ 29  38
الغردقة 26  35
مرسى علم 27  33
الفيوم 23  33
بني سويف 23 33
المنيا 20  33
أسيوط 20  35
سوهاج 24  36
قنا 23  36
الأقصر 25  37
أسوان 29  38
أبو سمبل 29  36
الوادي الجديد 26  37
شلاتين 26  35
أبو رماد 27  34
حلايب 28  33
رأس حدربة 28  33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28  39
المدينة المنورة 24  38
الرياض 22  35
المنامة 29  34
أبوظبي 27  38
الدوحة 28  35
الكويت 23  38
دمشق 14  31
بيروت 25  30
عمان 16  31
القدس 19  27
غزة 22  29
بغداد 22  37
مسقط 27  32
صنعاء 10  22
الخرطوم 26  38
طرابلس 20  26
تونس 16  25
الجزائر 13  23
الرباط 11  22
نواكشوط 26  30

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينة الصغرى العظمى
بكين 08 15
كوالالمبور 24 33
طوكيو 15 20
أثينا 16 27
روما 10 22
باريس 11 17
مدريد 07 19
برلين 12 16
لندن 09 16
مونتريال 06 16
موسكو 08 10
نيويورك 09 19
واشنطن 09 18

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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