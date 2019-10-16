تعرف على خريطة توزيع 86 طن من لحوم الأضاحى فى 19 محافظة الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف، 86 طن من لحوم أضاحى فى 19 محافظة فى الأسبوع العاشر للتوزيع، ويتم التوزيع على النحو التالى.. السبت: أسيوط 4 طن المنيا 5 طن الجيزة 4 طن. الأحد: قنا 4 طن الفيوم 4 طن الإسكندرية 4 طن سوهاج 4 طن. الإثنين: البحيرة 4 طن القاهرة 4 طن دمياط 3 طن. Advertisements الثلاثاء: المنوفية 4 طن القليوبية 4 طن. الأربعاء: أسيوط 4 طنبني سويف 4 طن الغربية 4 طن. الخميس: قنا 4 طن الدقهلية 4 طن الشرقية 4 طن سوهاج 4 طن. الجمعة: كفر الشيخ 4 طن الإسماعيلية 2 طن شمال سيناء 4 طن

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