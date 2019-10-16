شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة كفر الشيخ، للاحتفال بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، والذى يبدأ يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 أكتوبر، ويستمر حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر الجارى، ومن المتوقع أن تستقبل مدينة دسوق أكثر من 2 مليون زائر من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية، والإسلامية، للاحتفال بذكرى مولد القطب الصوفى الكبير.

كما يشهد المولد، إقبال عدد كبير من التجار والباعة، لبيع كافة احتياجات المترددين على المولد، كما أنه مصدر رزق للأصحاب محلات الحلويات والفسيخ المتواجدة حول الميدان الإبراهيمى.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، هناك استعدادات مكثفة بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، لتوفير كافة احتياجات الزائرين، ولتنشيط السياحة الدينية.

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وأضاف الفقى، أن مسجد العارف بالله الدسوقى سيشهد عدد من الأمسيات الدينية التى يُحاضر فيها نخبة من القيادات الدعوية بأوقاف دسوق، وديوان عام مديرية أوقاف كفر الشيخ، وتُقام الأمسيات عقب صلاة المغرب يوميًا، كما يشهد المسجد يومياً عقب صلاة العصر، تدور حول الأخلاق، ومناقب العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

وعلى جانب أخر، تستعد مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي لتأمين مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وتم وضع خطة للتأمين، وسيتم وضع بوابات الكترونية لدخول المترددين على المولد سيتم وضعها فى بداية ميدان الدسوقي، للحافظ على حياتهم.

كما ستتواجد بعض الكلاب البوليسية المدربة، وسيتم إقامة تمركز لتواجد قيادات ورجال الأمن به، كما ستتواجد منطقة تجمع لرجال وسيارات الاسعاف التى ستتواجد بالموقع برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ .

الجدير بالذكر أن مدينة دسوق تشهد احتفالين لعارف بالله براهيم الدسوقي، الأول فى شهر مارس يُسمى بـ"المولد الرجبى"، والثانى فى أكتوبر وهو الاحتفال الرسمى بمولده الذى يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر؛ ويتواجد بالمولد كل مريدى الطرق الصوفية من مختلف أنحاء العالم.