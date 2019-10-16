تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، بعد قليل، المناظرة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات 2020، والتى تسبق انتخابات الحزب الداخلية لاختيار مرشح نهائى لخوض السباق الانتخابى أمام الرئيس دونالد ترامب الذى يطمح فى الفوز بولاية رئاسية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس فى السباق الداخلى للحزب الديمقراطى عدد من نجوم السياسة الأمريكية، وفى مقدمتهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وبيرنى ساندرز، وغيرهم..

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وفى السطور التالية، قائمة بالمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 من الحزب الديمقراطى: 1جو بايدن

ولد فى نوفمبر 1942، درس الحقوق وتخرج من جامعة ديلاور عام 1968، عمل كمحام دفاع فى القضايا الجنائية حتى نهاية عام 1970، تم انتخابه سيناتور فى الكونجرس الأمريكى لأول مرة وكان عمره 29 عاما فقط وقتها، وفاز فى دائرته فى جولات الإعادة فى الاعوام1987،1984،1990،1996،2002،و اخيرا 2008، تقدم للسباق الرئاسى عام 1988، ولكنه انسحب بعد ثلاثة أشهر بعد تقارير عن الانتحال والمزاعم الخاطئة حول سجله الأكاديمي، تم انتخابه عام 2008لبشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، وفى عام 2012 فاز الثنائى اوباما ونائبه بايدن فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، فى عام 2017 أطلق بايدن وزوجته مؤسسة بايدن، وهى منظمة تعمل على سبع قضايا، وهى السياسة الخارجية ومبادرة بايدن لمكافحة مرض السرطان وتطوير كليات المجتمع والأسر العسكرية وحماية الأطفال والمساواة وإنهاء العنف ضد المرأة وتعزيز الطبقة الوسطى.



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كورى بوكر:

عمدة نيوارك السابق والسناتور الأمريكى عن ولاية نيوجيرسى، ولد فى واشنطن عام 1969، حاصل على شهادات من جامعة ستانفورد واوكسفورد ويال، تم انتخاب بوكر عمدة كمصلح لديه رؤية لتنشيط المدينة، لكن معدلات البطالة المرتفعة والجرائم استمرت فى إزعاج نيوارك بينما كان فى منصبه، أثناء عمله كرئيس لبلدية نيوارك، اكتسب بوكر سمعة لمشاركتها فى أعمال بطولية شخصية مثل إنقاذ أحد الجيران من حريق فى المنزل ومطاردة أحد سرقات البنوك المشتبه بهم

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بيرنى ساندرز

ولد عام 1941 فى نيويورك وحصل على بكالريوس العلوم السياسية من جامعة شيكاغو، على الرغم من استقلاله فى مجلس الشيوخ الأمريكى، إلا أن ساندرز خاض انتخابات ديمقراطية فى عرضه الترشيحى للرئاسة، فى عام 2016 وحاليًا لعام 2020، خلال الستينيات، أمضى نصف عام فى كيبوتس فى إسرائيل، كان عضوا فى رابطة الشباب الاشتراكى أثناء وجوده فى جامعة شيكاغو، أطول عضو مستقل فى الكونغرس فى التاريخ الأمريكي.

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اإليزابيث وارن

عضوة الكونجرس ولدت عام 1949 فى ولاية اوكلاهوما، بطل الدولة فى المدرسة الثانوية فى النقاش، قبل منتصف التسعينيات، كانت وارن جمهورية مسجلة فى الحزب رسميا، خبيرة فى قانون الإفلاس وكانت مستشارًا للجنة مراجعة الإفلاس الوطنية فى التسعينيات، كتبت وارن 11 كتابًا معظمها عن كيفية التعامل الصحيح مع الاموال والاستثمارات

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بيت بوتيجيج:

ولد عام 1982 فى ولاية انديانا، تخرج من جامعة هارفارد حاصلا على شهادة فى التاريخ والادب، خدم كضابط احتياط فى البحرية الأمريكى خلال الفترة من 2009إلى 2017، تنقض حملة بوتيج الرئاسية عن قرارها بقبول التبرعات من جماعات الضغط المسجلة وتقول إنها سترد المساهمات التى تلقتها حتى الآن.

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جوليان كاسترو

ولد عام 1974 فى ولاية تكساس، شغل منصب وزير الاسكان والتنمية الحضارية السابق فى إدارة اوباما، يقال انتهك قانون هاتش، وهو قانون اتحادى يمنع العمال الفيدراليين من العمل بصفتهم الرسمية من محاولة التأثير على الانتخابات.

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كامالا ديفى هاريس:

ولدت عام 20 أكتوبر 1964 فى أوكلاند، كاليفورنيا، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة هوارد وهى أول أمريكى من أصل أفريقى، أول امرأة وأول أميركية آسيوية تصبح محامية عامة فى كاليفورنيا وأول محامية عامة فى جنوب آسيا وأمريكا فى البلاد وأول امرأة أمريكية هندية وثانية امرأة أمريكية من أصل أفريقى تشغل منصب سناتور وأول امرأة أمريكية من أصل أفريقى تمثل كاليفورنيا فى مجلس الشيوخ.

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إيمى كلوبشار

ولدت عام 1960 فى ولاية مينيسوتا، حاصلة على شهادة العلوم السياسية من جامعة يال، ولدت ابنة كلوتشار بحالة منعتها من البلع. بسبب قواعد تغطية التأمين الصحى فى ذلك الوقت، اضطرت إلى مغادرة المستشفى بعد الإقامة لمدة 24 ساعة بينما بقيت ابنتها. شهدت فى وقت لاحق أمام الهيئة التشريعية لولاية مينيسوتا لتغيير القانون بنجاح لضمان الأمهات الجدد البقاء لمدة 48 ساعة مغطاة بالتأمين.

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بيتو أورورك

ولد عام 1972 فى ولايه تكساس وتخرج من جامعة كولومبيا عام 1995، يدعم شراء الاسلحة خاصة بعد سلسلة من عمليات ارهابية تمثلت فى إطلاق نار عشوائى ادى لمقتل 22 شخص كشف أورورك عن اقتراح بعد أسابيع من إطلاق النار يدعو إلى وجود سجل وطنى للأسلحة ونظام ترخيص للأسلحة على مستوى البلاد

10- توم ستاير:

من مواليد 1975 وهو رجل اعمال امريكى بعد فوز أوباما، تم النظر فى تعيين ستاير وزيرا للخزانة. وفى يناير 2013 ظهرت شائعات لفترة وجيزة بأنه قد يتم تسمية ستاير كبديل لوزير الطاقة ستيفن تشو وعندما سئل عما إذا كان سيقبل مثل هذا الموعد، قال ستاير إنه سيوافق.



11- أندرو يانج:

ولد عام 1975فى نيويورك، حصل على بكالريوس الاقتصاد من جامعة براون وشهادة فى الحقوق من جامعة كولومبيا، سيكون اول رئيس من اصل اسيوى فى حال فوزه، تركيزه الرئيسى فى برنامجه هو فكرة الدخل الأساسى الشامل، أنشأ يانغ برنامجًا تجريبيًا للدفع من أجل الحصول على دخل أساسى عالمى، حيث يقوم شخصياً بتمويل المدفوعات النقدية الشهرية، شعار حملته هو "اجعل أمريكا تفكر أكثر"، سافر إلى لندن كعضو فى فريق النقاش الوطنى الأمريكى عام 1992.