شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السعودية: مصرع 22 شخصًا فى انهيار أرضى بسبب الأمطار بإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 22 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم فى انهيار أرضى بمنطقة كونتا جنوب إثيوبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. ونقلت القناة الحكومية عن مكتب رئيس الإقليم قوله إن المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة، محذرًا من أن استمرار هطول الأمطار الشديدة قد يتسبب فى حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية. ويُعد الوقت الحالى موسم الأمطار فى جنوب أثيوبيا ودول أخرى فى المنطقة.

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