شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ"نوفا": مفاوضات مع الكويت لزيادة واردات النفط لمصر مليون برميل شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر حكومي مصري أن بلاده تتفاوض مع الكويت على زيادة واردات النفط الخام بمعدل مليون برميل شهرياً.

وقال المصدر، حصريا لوكالة نوفا الإيطالية، إن بلاده طالبت رسمياً بزيادة الواردات لـ3 مليون برميل شهرياً.

Advertisements

وكان وزير البترول قد صرح لوكالة نوفا فى يوليو الماضي أن العقد، الذي تصل مدته لثلاث سنوات، سوف يتم تجديده فى يناير المقبل.

وتستورد مصر من الكويت 2 مليون برميل من خام النفط شهرياً ونحو 1,2 مليون طن منتجات بترولية.