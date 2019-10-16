شكرا لقرائتكم خبر عن راجح قاتل.. "محافظ المنوفية" يقدم عمرة لوالد ووالدة محمود البنا شهيد الشهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم، منذ قليل، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عمرة لوالد ووالدة محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، والذى قتل على يد محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة" ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد محافظ المنوفية، خلال زيارته لمنزل المجنى عليه لأسرة محمود البنا شهيد الشهامة، أن المتهمين لن يفلتوا من العقاب .

جدير بالذكر أن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، قد قام منذ عدة أيام بزيارة لأسرة المجنى عليه، وأكد لوالدة محمود البنا قائلاً "لو حق ابنك مجاش أنا كمسئول أقعد فى بيتنا، إحنا فى دولة قانون ولازم كل واحد يأخذ حقه، كما حرص على تقبيل يد والدة المجنى عليه محمود البنا .

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام.ا،ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

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وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

تلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على شخصين المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.