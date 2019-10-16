أخبار× 24 ساعة.. دخول 134 ألف أسرة جديدة ضمن برامج "تكافل وكرامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه الصحة: تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر خلال 13 يوما 100 مليون صحة: المقارنات على السوشيال ميديا تضر بالصحة النفسية وزارة التضامن بشرى سارة للفئات الأكثر احتياجا.. دخول 134 ألف أسرة جديدة ضمن برامج "تكافل وكرامة".. وصرف 1.4 مليار جنيه للمستفيدين من برامج الدعم النقدى شهريا.. والانتهاء من تحويل المستفيدين من الضمان لتكافل وكرامة ديسمبر التضامن: انطلاق مبادرة للمسح السمعى على 900 طفل فى حضانات حى الأسمرات وزارة النقل النقل تصدر قرارا بمنح تسهيلات فى معاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة Advertisements "النقل" تراجع استعدادات افتتاح أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط.. تدعو كبار المسئولين لحضور احتفالية تشغيلها للجمهور قبل نهاية الشهر الجارى.. وتؤكد مجددا: أسعار تذاكر المترو ثابتة ولن تشهد أى زيادات بعد الافتتاح وزارة الزراعة افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة الزراعة تشكل لجان بيطرية متخصصة لحصر الماشية المرقمة والمسجلة.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء اللجنة التنسيقية للضبعة تجتمع لعرض آخر مستجدات المشروع النووى الكهرباء توجه رؤساء شركات التوزيع بالاهتمام بصحة ودقة القراءات وزارة الرى مؤتمر سد النهضة: استمرار الأزمة له آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة القوى العاملة القوى العاملة: تسهيل إجراءات استصدار تراخيص العمل للشركات الروسية

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