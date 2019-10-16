اليوم.. وفود مؤتمر الإفتاء العالمي يوجهون رسالة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اختتمت مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، ونوقشت العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته صباح اليوم.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني، إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وتهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلاً عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية.

وسيتوجه الوفود المشاركة في المؤتمر برسالة مهمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول الشكر والدعم له على رعاية المؤتمر، وسيعلن عن تفاصيلها في نهاية الجلسات.

ويلقي الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- البيان الختامي للمؤتمر الذي يضم التوصيات والمشاريع والمبادرات التي خرج بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن إنشاء "مرصدُ المستقبلِ الإفتائيِّ"، و"مركز دعم البحث الإفتائي"، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وطرح عدد من الإصدارات الافتائية الهامة، فضلًا عن الإعلان عن مشروع انشاء "وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الافتائية"، وغيرها من المشروعات والمبادرات المهمة.