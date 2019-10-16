"سياحة الأقصر": اكتشاف "خبيئة العساسيف" ترويج للسياحة بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعرب محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن سعادته بالاكتشاف الأثري بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، موضحا أنه سينعكس بشكل إيجابي وسريع وترويج القطاع السياحي في الصعيد.

وقال عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات الأثرية خلال العقود الماضية، بعد اكتشاف خبيئة معبد الأقصر في الثمانينيات، مشيرا إلى أنه عبارة عن عدة مقابر أثرية في جبانة العساسيف المليئة بكنوز ملكات وملوك الفراعنة.

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كان محمد صالح، مالك المنزل المكتشف تحته الخبيئة الأثرية، قال إن المنزل يضم 3 مقابر فرعونية عريقة، وجرى اكتشاف واحدة منهم، وهناك مقبرتين أكبر من الأولى التي تم اكتشافها، ويجري العمل على فتحهما خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جده كان يخبرهم بوجود 3 مقابر ضخمة تحت البيت بشكل مستمر.

كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار وصل إلى مدينة الأقصر يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتفقد أعمال البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف بالبر الغربي، والتي نجحت أول أمس في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت ادمية ملونة.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الاكتشاف صباح يوم السبت المقبل.