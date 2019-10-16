رئيس الوزراء يلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته واشنطن، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC المنشأة حديثًا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC.

وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن.

وفي مستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع المؤسسة المنشأة حديثًا، للبناء على ما تم من تعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، وهي هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب للقوى العاملة المحلية.

وأضاف أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم مشروعات مهمة في مصر، لا سيما وأن الحكومة حريصة على تشجيع مشاركة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي، من أجل الإسهام في خلق فرص عمل.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قام بنقل تبعية جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتبع رئيس الوزراء مباشرة، وذلك تأكيدًا على الأهمية التي توليها الحكومة لملف المشروعات الصغيرة لما لها من قدرة على خلق فرص عمل، ودعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

كما أكد مدبولي أن مصر تمثل سوقًا حيويًا بما تمتلكه من قوة بشرية، وأيضًا فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة دول في المنطقة، وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC بما حققته مصر من نجاح لافت في تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر تمتلك مميزات عدة يأتي في مقدمتها القوة البشرية والموقع الجغرافي المتميز، وما تتمتع به من استقرار وأمان، ومن ثم فإن المنظمة تتطلع لتكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمتابعة مجالات التعاون مع المنظمة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك مقترحات التعاون في مجالات الربط الكهربائي مع أفريقيا.