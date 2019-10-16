مشارك بمؤتمر "مصر تستطيع": مناخ الاستثمار مناسب لضخ أموال جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أشرف دوس، ممثل مستثمري ورجال أعمال مصر بالخارج منفذ مشروع منطقة لوجيستية بمحافظة الغربية "Downtown Delta"، إنه تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة خلال 18 شهرًا فقط من عمله في مصر، مؤكدا أن ذلك دليل واضح على أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب جدا لضخ أموال جديدة.

جاء ذلك في كلمته نيابة عن مستثمري ورجال أعمال مصر بالخارج مساء اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بمشاركة 65 مستثمرا مصريا بالخارج.

وتابع: "عدت إلى مصر بعد هجرة امتدت لـ 27 عاما استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقتما طالب أبناء مصر بالعودة لأرض الوطن؛ لكي تستفيد بلدهم بخبراتهم"، موضحا أنه اختار الاستثمار في الدلتا؛ نظرا لما تمتلكه من مزايا حيث يسكن بها نحو 42 مليون مواطن.

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وأضاف أن شركته وفرت ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط من مشروعه، موجها رسالة للمصريين بالخارج قائلا: "اطمئن وعُد إلى مصر واستثمر فنحن نحقق هامش ربح مقبول جدًا بجانب البعد الاجتماعي الذي يقدمه الاستثمار في بلدك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية صباح اليوم، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذي يستمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار ويتولون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.​