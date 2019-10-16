أخبار مصر | كلية الآثار جامعة القاهرة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلية الآثار جامعة القاهرة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت اليوم كلية الأثار بجامعة القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قامت الكلية بتنظيم ندوة لأبطال حرب أكتوبر والذين استرجعوا ذكريات بطولات الجيش المصري العظيم على رمال سيناء.

وشهد الحفل الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، وتتابعت كلمات الضيوف التي بدأت بكلمة ترحيبية من عميد الكلية، ثم كلمة نائب رئيس الجامعة د. هبة نوح التي رحبت بأبطال حرب أكتوبر نيابة عن الدكتور عثمان الخشت رئيس الجامعة.

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وتحدث ضيف الندوة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر حول بسالة الجندي المصري وكيف استطاع أن يعبر أصعب مانع مائي في التاريخ قناة السويس وكذلك تدمير خط بارليف، وكيف سبقت الحرب خطة خداع كبرى استطاع الجيش المصري من خلالها خداع العدو أثناء الإعداد للحرب الشاملة.

كما شهد الحفل لفيف من أساتذة الجامعة في مقدمتهم الأستاذ الدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الطلاب، والأستاذ الدكتور حمزة الحداد أستاذ العمارة الإسلامية، والأستاذ الدكتور شادية الدسوقي أستاذ الفنون الإسلامية.

وكما شهده أيضًا الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم أستاذ الفنون الإسلامية، والأستاذ الدكتور خالد غريب رئيس قسم الأثار اليوناني روماني، والأستاذ الدكتور علي الطايش أستاذ الفنون الإسلامية، والدكتور محمود رشدي، والدكتور محمد الغول، والأستاذ حازم الدالي، حيث حرص الأساتذة على التواجد وسط طلاب الكلية الذين حضروا من مختلف فرقها.