مصر | تفاصيل واقعة الشروع في قتل سائق أتوبيس مدرسي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل واقعة الشروع في قتل سائق أتوبيس مدرسي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات عن تفاصيل واقعة الشروع في قتل سائق أتوبيس مدرسي، أمام الطلاب بمنطقة حدائق الاهرام، وتبين أنه حال سير الأتوبيس المدرسي بشارع 18 بمنطقة (أ) بمنطقة حدائق الأهرام، وقع احتكاك بين دراجة نارية "توك توك"، الأتوبيس المدرسي، ونشبت مشادة كلامية بين كلا من سائقي الأتوبيس المدرسي والتوك توك.

وأضافت التحريات إلى أن سائق التوك توك صعد إلى الأتوبيس المدرسي، وصحبته شخص أخر، وأشهر سلاح أبيض "مطواه" واعتدى بها على سائق الأتوبيس المدرسي، محدثًا إصابته بجرح قطعي بالبطن، ثم إلتم عددًا من سائقي الدراجات الناريه "التوك توك"، وتعدوا بالضرب على سائق الأتوبيس المدرسي محدثين إصابته بجروح متفرقة ببطنه ورجله ورأسه، وكان ذلك وسط ذهول وصراخ الطلاب مستقلي الأتوبيس، مما دفع الأهالي إلى التدخل ونقل السائق لمستشفى الهرم، لاسعافه.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه إشارة من مستشفي الهرم، بوصول سائق مصاب بطعنة نافذة بالبطن وسحجات وكدمات متفرقة بجسده.

وتوصلت المعاينة والتحريات إلى نشوب مشاجرة بين المصاب وسائق توك توك، مما دفع الاخير إلى التعدي على الأول بالضرب محدثا إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم بارتكاب الواقعة.