شكرا لقرائتكم خبر عن «سيوة».. ذاكرة الواحة تستعيد «يوم التصالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم، اليوم، فعاليات احتفالات أهالى واحة سيوة في محافظة مطروح بعيد السياحة ومهرجان الحصاد بمنطقة جبل الدكرور، والتى بدأت أمس الأول الاثنين، بحضور عدد من السياح الأجانب والعرب، الذين يحرصون على قضاء تلك الفترة بالواحة. ويقول الشيخ مهدى مشرى، أحد مشايخ الواحة، إن بداية الاحتفال بالعيد تعود إلى منتصف القرن الثامن عشر، تحديدًا حينما عقد الشيخ الظافر المدنى، مؤسس الطريقة المدنية الصوفية التي كانت منتشرة في واحة سيوة وصحراء مصر الغربية، صلحا بين السيويين الشرقيين والغربيين، مُنهيًا بذلك فترة حادة ومنهكة من الصراعات بينهما.

سيوة

تبدأ الاحتفالات بتجمع السيويين شيوخا وشبابا وأطفالا ونساء، تاركين منازلهم، مجتمعين على مائدة واحدة، حيث يحمل كل شيخ قبيلة مائدة من الطعام على رأسه ليقدمها لكل الناس، لا فرق بين غنى وفقير، وبعدها تبدأ الاحتفالات والأناشيد لأهم عيد في سيوة.

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سيوة

ويقول خالد مسلم، من شباب سيوة، إن التصالح في العيد يؤكده أن السيويين يأكلون نفس الطعام كبيرا وصغيرا، ويوزع عليهم اللحوم بنفس القدر بين الكبار والصغار والأولاد والبنات، والجميع يحدد عدد عائلته وعلى أساسها يوضع لكل فرد قسمته من اللحوم، وتوضع فيها شوكة وتعد الشوكة الواحدة بمثابة تحديد فرد واحد، ويتم توزيع الطعام في ميعاد واحد، ويأكل الجميع على مائدة كبيرة واحدة بتوقيت السلام والمحبة.

سيوة

وعندما يحل مساء اليوم الأول للاحتفالات يجلس شيوخ القبائل يروون قصص البطولات والتصدى للغزاة وأمجاد سيوة القديمة ويروون أشهر قصة تصالح، وهو التصالح الكبير بين السيويين الشرقيين والغربيين، والذى كان الفضل فيه للشيخ أحمد الظافر المدنى، الذي صاهر بين الشرقيين والغربيين ليسود التسامح وتذهب الخلافات، ومن هنا اتخذ هذا اليوم من كل عام ذكرى طيبة للاحتفال بعيد التصالح كعيد قومى للواحة.

سيوة

يذكر أن الطريقة المدنية الشاذلية الصوفية في مدينة سيوة اعتادت على إقامة احتفال كبير في الليالى القمرية من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بمنطقة جبل الدكرور، بالتزامن مع بداية موسم حصاد التمر والزيتون بالواحة، ويطلق عليه عيد السياحة أو الحصاد أو التصالح.

سيوة

سيوة