شكرا لقرائتكم خبر عن علماء ومفتو 85 دولة إسلامية يبحثون «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول تقوم على 3 مقومات هي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، وعلينا أن نفرق بين الدولة القديمة والحديثة، وأن نبتعد عن مصطلحات الأقلية والأكثرية، ونحتاج لقراءة جديدة لبعض مفاهيم الفقه دون تمييز لأبناء الوطن على أساس الدين أو اللون أو العرق أو غيرها.

وطالب «مدبولى»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال أعمال المؤتمر العالمى السنوى الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى»، والذى ينعقد بالقاهرة تحت مظلة دار الإفتاء، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور مفتين وعلماء 85 دولة، بضرورة الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة لما بعد الدولة الحديثة، وما يقتضيه من الالتزام بمعاهدات الأوطان والمعاهدات والقوانين الدولية حتى لا تصدم بعض الفتاوى بالقوانين الدولية.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مؤتمر هذا العام ينبع من إرادة حقيقية لا تقف عند معالجة المشكلات الفكرية والأخلاقية في تناول الخلاف الفقهى، وإنما تمتد لنية صادقة لاستثمار هذا الخلاف وإدارته بأسلوب رشيد ليكون أداة فاعلة في دعم منظومة المشاركة الفقهية والإفتائية في الحضارة المعاصرة.

وأوضح أن أنظار الأمة الإسلامية تتجه في كل عام إلى هذا المؤتمر بعين المتابعة والاهتمام البالغين، نظرًا لأهمية ما يُطرح فيه من قضايا ذات شأن عظيم، وانتظارًا لما يسفر عنه من نتائج وتوصيات، سرعان ما تتحول إلى برامج عمل واقعية ترتقى بواقع الأمة الإسلامية، وتنتشلها من براثن مخططات جماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف أن اجتماع هذا العام يأتى لطرح إحدى القضايا الدينية المهمة على مائدة البحث والتشاور والعمل، مشددًا على كونها قضيةً من أهم وأخطر القضايا المعاصرة وهى «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى»، حيث تشتد حاجة الأمة لطرحها في ظل هذه الظروف والمتغيرات الراهنة التي يعلمها الجميع، مشيرًا إلى أن الخلاف الفقهى في حقيقته لدى علماء المسلمين المعتمدين ظاهرة صحية، تعكس مدى مرونة وحيوية الفقه الإسلامى الوسيع وملاءمته لكل زمان ومكان، ويوضح بجلاء أن هذا الخلاف الصحى كان سببًا فاعلًا في تكوين ثروة فقهية وتشريعية قلما توجد في أمة من الأمم.

وأشار إلى أن معالجة قضية إدارة الخلاف لاتزال تشغل العقل الإنسانى بعد حقب تاريخية طويلة، انتفعت الإنسانية في بعضها بثمرات الخلاف، وعانت، في بعضها الآخر، من ويلات التعصب الدينى أو الطائفى أو المذهبى، لذا لقد كان للتعامل الحضارى مع قضية الخلاف الفقهى أثر حميد في وحدة المسلمين وتعايشهم مع الديانات والثقافات والحضارات المختلفة، وأثر ذلك في تراكم ثروة معرفية تشريعية امتد تأثيرها والاستفادة منها لدساتير وقوانين دول العالم الحديث.

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ولفت إلى أن الأمة قد تضررت كثيرًا من ممارسات التيارات المتشددة على اختلاف مشاربها وكثرة أهوائها، حيث تحول التكفير لتكفير متشدد لا يعترف إلا بذاته ولا يعتقد إلا في نجاته، وتطور هذا التكفير إلى سفك الدماء التي حرمها الله بغير حق، وانتشرت الفتن في كل أرض نزلوا بها، حتى شكلوا خطرًا حقيقيًّا على العالم بأسره، وتوافق هذا التعاطى الجامد المتخلف مع إدارة الخلاف الفقهى بالتزامن مع مخططات دول وجهات لا تريد ببلادنا ولا بشعوبنا الخير، فنشأ عن ذلك التخلف أخطارٌ تحيق بديننا وبشعوبنا وبأمننا، موضحا أن واجب العلماء والفقهاء والمجتهدين التصدى لهذه الأفكار الهدامة.

ّونوه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى حاجة الإنسانية كلها لهذا المؤتمر الذي يضم العديد من المحاور والقضايا التي تجمع بين القديم والحديث، وتحتاج لجهود حثيثة لتنزيل الأحكام الشرعية على واقعنا بكلّ معطياته المعاصرة تنزيلا يليق بقدسيّة هذه الأحكام، من غير إفراط يدفع إلى التشدّد البغيض الذي يقود إلى التطرف والإرهاب، أو تفريط يؤدّى إلى الاستهانة بأحكام هذا الدّين.

وأثنى شيخ الأزهر، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على رؤية المؤتمر المتمثلة في الخروج بمبادرات إفتائيّة تدعم التعايش والاستقرار والحوار الإنسانيّ، حيث إنّ رسالة المؤتمر ورؤيته تسير وفق منهج الأزهر الشريف، الذي صنع التسامح الفقهى والعقدى من خلال تلك التعددية التي قام عليها وارتكزت عليها مناهج الدراسة فيه، فقها، وفكرًا، ولغة، حتى أصبح منارة الوسطية والتسامح والتعددية.

وأوصى بضرورة احتواء ثقافة الاختلاف والتعدّد، مؤكدا أن التسامح الفقهى لن يتحقق إلا إذا وجد سلاما نفسيا وتسامحا داخليا يعزّز هذا التسامح الفقهى ويعدّ ركيزة من أهمّ ركائزه، كما أوصى بضرورة نبذ التعصّب المقيت والتقليد الأعمى المذموم حال التعامل مع القضايا والمسائل الفقهية القديمة منها والمستحدثة، وأكد حتميّة الاستمرار في تجديد الفقه الإسلامى، وضرورة النظر في قضاياه في ضوء المعطيات المتسارعة لعالمنا المعاصر، والوصول لرؤية جديدة تتوافق مع مقاصد الشرع والواقع المعاصر.

وأعلن استعداد الأزهر، بكلّ قطاعاته، للتعاون مع دور الإفتاء والفتوى على مستوى العالم لنشر هذه الثقافة وترسيخها وتعزيز وجودها في المجتمعات المسلمة، إيمانا بوحدة الغاية والقصد، لما للفتوى من أثر في بناء الأمم واستقرارها لأن الفتوى هي تنزيل الفقه على الواقع بعد الفهم الدقيق لهذا الواقع ومعرفة الواجب فيه وما يصلحه أو يكثر مصالحه إن كان صالحا أو يدفع فساده إن أمكن أو يقلل من فساده إن لم يكن الدفع التام ممكنا.

وأوضح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن مصر هي قبلة العلمِ والعلماءِ وموطنُ الحضارةِ والثقافةِ، فقد كانت على مرِّ العصورِ والأزمانِ ومازالت مركزَ إشعاعٍ ثقافى وحضارى أفادَ البشريةَ في كافةِ العلومِ والفنونِ والثقافات، خاصةً في مجالِ الشريعةِ الإسلاميةِ وعلومِها بما يمثلُهُ الأزهرُ الشريفُ ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف من ثقلٍ علمى وما يحملُه من سماتِ وسطيةٍ وتسامحٍ حافظتْ على رونقِ الإسلامِ وازدهارِهِ عبرَ 15 قرنًا من الزمان.

وأثنى على القضايا ذات الأهميةِ الكُبرى التي يطرحُها المؤتمرُ العالمى للإفتاء في كل عام لما تحملُهُ من أمورٍ تمسُّ أمتَنا الإسلاميةَ وتتواكبُ مع ما تمرُّ به من ظروفٍ ومستجداتٍ وتحديات، وهذا الذي تقومُ به دار الإفتاء وكافةِ مؤسساتِنا الدينيةِ التي تحملُ منهجَ الوسطيةِ والتسامحِ والتعايشِ السِّلمى بين الشعوبِ والحضاراتِ.

وقال الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين: إن القرآن يدعو أهل العلم والفكر أن ينفروا، ومن يتأمل الاستعمال القرآنى لكلمة النفير يستنبط أنه يشير إلى ضرب من الجهاد والعلم الذي يحمى الأمة من أي استهداف، مضيفا أن المؤتمر ينعقد في ظل العديد من التحديات والنوازل التي تواجه الأمة، ومن أهمها تحدى الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تختطف ديننا بأفكار لوثت عقول النشء بأفكار ما أنزل الله بها من سلطان.

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

المؤتمر العالمي للإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

افتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء