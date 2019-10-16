شكرا لقرائتكم خبر عن «فاو» في يوم الغذاء العالمي: الجياع يتزايدون حول العالم والإنسانية تدعونا لإنقاذهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الجوع والمجاعة وما يشكله تزايد الأزمة من تهديد للبشرية، كان على رأس اهتمامات منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، إذ حثت تزامنا مع الاحتفال بيوم الغذاء العالمى، الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية على التكاتف من أجل القضاء عليه، ولجأ العديد من الباحثين والدارسين في مجال الطعام لاكتشاف وسائل جديدة تسهم في القضاء على الجوع وتوفير الغذاء لسكان العالم المتزايد.

المنظمة، دعت لزيادة التوعية بمكافحة الجوع وآثاره، وتسليط الضوء على الجياع ومعاناتهم نتيجة نقص الغذاء في دول العالم، واختارت منظمة الأمم المتحدة، عبر منظمة (الفاو)، يوم 16 من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال عالميًّا باليوم العالمىّ للغذاء، حيث يوافق ذلك اليوم ذكرى الاحتفال بقيام منظمة الأغذية والزراعة في عام 1945.

واختارت المنظمة موضوع هذا العام تحت شعار«أفعالنا هي مستقبلنا.. نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم»، وذلك لزيادة الوعى بضرورة اتباع نظام غذائى صحى وعادات غذائية صحية، فضلا عن الحد من انتشار أمراض السمنة والوفيات الناتجة عنها والقضاء على الجوع في العالم.

وينظم هذا العام أكثر من 150 بلدا حول العالم فعاليات تعزز الوعى والعمل على الصعيد العالمى، من أجل من يعانون من الجوع، والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائى، والنظام الغذائى المغذى للجميع، ويعتبر الاحتفال بهذا اليوم فرصة للالتزام بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع بحلول 2030.

والنظام الغذائى الصحى هو نظام يلبى الاحتياجات الغذائية للأفراد، من خلال توفير الأطعمة الكافية والآمنة والمغذية والمتنوعة، لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وتتضمن تناول الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، بجانب الأطعمة المحتوية على نسبة قليلة من الدهون وخاصة الدهون المشبعة والسكر والسكر والملح، وهو الأمر غير المتوفر لدى الكثير من الناس، كما أن النظام الغذائى غير الصحى هو من العوامل الرئيسية للوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وبعض أنواع السرطان.

ويعد التحضر والعولمة ونمو الدخل من أسباب اتجاه العالم لاتباع عادات غذائية خاطئة كتناول أطعمة محتوية على كميات كبيرة من النشويات المكررة والسكريات والدهون والملح واللحوم المصنعة وتناول الوجبات السريعة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات السمنة، حيث أصبح الآن أكثر من 670 مليونا من البالغين و120 مليونا من المراهقين (5-19) يعانون من السمنة المفرطة، بجانب أكثر من 40 مليون طفل دون سن 5 يعانون من زيادة الوزن، كما هناك أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع.

يشارك في الاحتفال قادة الدول والوزراء واللاعبون الرئيسيون في العالم في الحملة الرامية إلى تحقيق الغذاء الصحى والقضاء على الجوع مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها في مراسم الاحتفال بيوم الأغذية العالمى والذى يقام بمقر المنظمة في روما في 16 أكتوبر.

وسيعقب الاحتفال محاضرة مع البروفيسور جيفرى د. ساكس الذي سيناقش الصلة القوية بين النظم الغذائية الصحية والهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة الكبرى لعام 2030. وسوف يتزامن الأسبوع العالمى للأغذية مع الدورة السادسة والأربعين للجنة الأمن الغذائى العالمى.

وتتضمن أسباب الاحتفال باليوم العالمى للغذاء عدة أهداف، من بينها تشجيع مشاركة سكان الريف، خاصة النساء والفئات المهمشة في القرارات والأنشطة التي تؤثر على ظروف معيشتهم، زيادة الوعى العام بمشكلة الجوع حول العالم، تعزيز التضامن الدولى والوطنى في مكافحة الجوع، والفقر، وسوء التغذية، تعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامى، تشجيع الاهتمام بإنتاج الأغذية الزراعية، وتحفيز الجهود الوطنية وغير الحكومية، وذلك لتحقيق هذه الغاية وتشجيع التعاون الاقتصادى والتقنى بين البلدان النامية.

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وحق الغذاء، حق أساسى من حقوق الإنسان، يهدف لتزويد الدول النامية بالغذاء من خلال الاستثمار في النظم الغذائية، والتنمية الريفية، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية، مثل حماية المناخ العالمى، ومعالجة بعض أسباب الهجرة، وتم تحقيق هذا الهدف على مدى العشرين سنة الماضية، حيث نجح 72 بلدا في تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بحلول عام 2015، وبذلك فإن احتمال وفاة طفل قبل سن الخامسة انخفض إلى النصف تقريبا، وانخفضت معدلات الفقر إلى النصف منذ عام 1990 ميلادى.

وتختلف الأكلات وشهرتها حول العالم، وفقًا لاختلاف ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، فنجد أن الوجبة الاشهر في إيطاليا هي «الباستا» أو «المكرونة»، حيث يقدم عليها العديد من الصوصات والتوابل والمكونات المختلفة، ومن أشهرها، طبق «باستا الأنجِل هير مع صوص الأماتريشانا»، ويتكون هذا الطبق من اللحم، والكوسة، والفول، وطبق «بيتزا بافالينا»، الذي يتكون من العجينة الرقيقة والمحمصة من الأطراف ويوضع عليها أنواع الفلفل، التين، الليمون، الفطر، والخضروات الورقية والجبن موزاريلا بافالو، مع صوص طماطم سان مارزانو.

وفى إنجلترا نجد أن «طبق السمك والبطاطس المقلية» هو الطبق الأشهر، والذى يعد واحدا من أشهر الوجبات الإنجليزية، حيث يتم قلى السمك ليحصل على اللون الذهبى وعادة يتم إضافة البازلاء محمرة أو مهروسة إلى الطبق، وفى بعض الأحيان قد تجد طبقا من حلقات البصل المحمرة كطبق جانبى ولكن يجب عليك أن تطلبه بنفسك.

ويعد الطبق الأشهر في إسبانيا، طبق «الأومليت الاسبانى»، وهو واحد من أشهر وأحب الأطباق الإسبانية، ويتكون من البيض، البطاطس، والبصل المطبوخ في زيت الزيتون، ولهذا الطبق أشكال عديدة، حيث يوجد منه السميك والرقيق، على الرغم من أنه يقال إن هذا الطبق سهل التحضير، إلا أنه واحد من الأطباق التي تتطلب تقنية خاصة في طهيها، فيما تعد المعجنات الوجبة الأشهر في فرنسا، وأشهرها الكرواسون، أما الطبق الاشهر في فرنسا، فهو «حساء البصل الفرنسى»، ويصنع هذا الحساء التقليدى من البصل ومرقة اللحم، ويُقدم عادة مع الخبز المحمص والجبن الذائب على قمته، ويرجع أصله إلى الرومان، وكان يعتبر من أطباق الفقراء.

وتشتهر اليونان بطبق «الدولماس»، وهو عبارة عن ورق عنب محشو بالتوابل والارز، ومغلى بالمرقة المشبعة بدهن الخروف، ويعتمد المطبخ اليونانى في أطعمته على الخضروات وزيت الزيتون، بينما نجد الأشهر في كوريا «الكيمتشى»، هو طعام كورى وتقليدى وأساسى، لا تخلو منه مائدة سواء غنية أو فقيرة، وهو أشبه بالمخلل عند العرب، وأساسه مادة الملفوف، والثوم الكثير والفلفل الأحمر الحار.

وفى البرازيل، نجد طبق «Acarajé»، وهو طبق خفيف يشبه الفلفل، ويعتبر هذا الطبق من أدسم الأطباق، ولكنه واحد من ألذ الأطباق التي من الممكن أن تتناولها، وهو مصنوع من اللوبياء المحشوة بمعجون الجمبرى الحار، ومعجون الكاجو وزيت النخيل، ويتم قليها في زيت النخيل، أما تركيا فطبقها الأشهر «الشاورما التركية» أو الدوائر كما يُطلق عليها، ويرجع أصلها إلى الإمبراطورية العثمانية، وتتكون من اللحم الأحمر أو قطع الدجاج المتبلة، ويتم شواؤها وبعدها تقدم في وجبات أو خبز، وهى متوافرة في معظم المطاعم التركية.

وتأتى «الوجبات السريعة»، على رأس الوجبات الأشهر المحببة للأطفال والكبار معا في أمريكا، ومنها الهوت دوج والبرجر، بالإضافة إلى حلوى الدونس المميزة.

ويتميز المطبخ الأمريكى باختلاف أطباقه وأذواقها، فهناك على سبيل المثال أطباق أوروبية تقدم بالمطبخ الأمريكى، ويرجع ذلك إلى تعدد الجنسيات المختلفة بأمريكا مما يجعلها مطبخًا يقدم كل الأكلات العالمية معًا.

وفى الدول العربية نجد أن الطبق الأشهر الذي أجمعت عليه جميع البلدان العربية، «الكبسة»، وهو طبق سعودى الأصل، ويعد من أشهر الأطباق العربية على الإطلاق.

والكبسة من الأطباق الرئيسية التي تقدم في المناسبات والعزائم والإفطارات الرمضانية، ويتكون الطبق من شرائح اللحم، والأرز، وحب الحمص المسلوق، بالإضافة إلى البهارات والقرفة، ويزين بالزبيب واللوز، أما الطبق الأشهر بمصر فهو «الفول المدمس»، وهو الطبق اليومى على جميع الموائد المصرية.