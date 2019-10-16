شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: إدخال زراعات حديثة بجودة عالية لمكافحة الجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زراعة القمح من الزراعات الأساسية فى مصر، إذ يتم زراعة حوالى 3 ملايين و250 ألف فدان قمح، تنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنويًا، فضلا عن زراعة حوالى مليون و100 الف فدان أرز، تنتج نحو 4 ملايين طن.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن مصر بلد زراعى فى الأساس، ونزرع حوالى 10 ملايين و500 ألف فدان، بجانب القيام باستصلاح العديد من الأراضى الجديدة بالصحراء.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من جميع الخضروات والفواكه، حيث يتم زراعة معظم أنواع الخضروات كالطماطم والبطاطس، وأن مصر تعتبر من الدول المصدرة للخضروات عمومًا، حيث تصدر نحو 750 ألف طن بطاطس، كما تمتاز بمصر بزراعة الموالح بجانب تصديرها، حيث يتم تصدير حوالى مليون و700 ألف طن موالح، لكن بسبب كثافة السكان والأعداد الكبيرة تقوم مصر باستيراد القمح، فمصر تستهلك حوالى 16 مليون طن قمح سنويًا.

Advertisements

وتابع: «مصر تعمل على الاهتمام بإنتاج الكثير من الزراعات من خلال إدخال الزراعات الحديثة بجودة عالية، وذلك من أجل العمل على مكافحة الجوع بسبب زيادة السكان، وهناك مشروع قومى يعد من المشاريع الحديثة، وهو مشروع 100 ألف صوبة على 100 ألف فدان، وذلك لتغطية السوق المحلية وللتصدير».

وعن المشكلة الأساسية للمياه، قال أبو صدام: «مصر تعتبر تحت خط الفقر المائى، فقلة المياه لدينا تعد بالفعل مشكلة أساسية، ولكن بجانب ذلك هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتغيير نظم الرى وتغيير نظم الزراعة، بحيث تكفى كمية المياه الموجودة لزراعة الأراضى الموجودة والأراضى المستصلحة حديثًا».

ولفت إلى أن اختفاء القرى المنتجة وتحولها إلى ما يشبه المدن الصغيرة، نتيجة طبيعية لغياب التقييم الحقيقى لأهمية القرويين والقرى، والنظر بعين الاستهانة والتقليل من القدرة الحقيقية للقرى كأساس تبنى عليه الدولة.

وأوضح أن هناك أسبابًا وراء عزوف بعض الفلاحين عن الزراعة، ومن بينها التكاليف العالية مقابل الإيراد القليل، فضلا عن قلة المياه.