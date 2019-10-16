شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: احترام سيادة الدول السبيل الوحيد لحل الصراعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن من أهم القضايا التي يجب أن تشغل البشرية في وقتنا الحالى، تعزيز دور القانون الدولى المحورى في منع النزاعات والصراعات وفى تحقيق السلام والتنمية، ومواجهة التحديات التي يفرضها ويواجهها العالم، لافتًا إلى أن الالتزام بقواعد القانون الدولى، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات والصراعات القائمة في العديد من مناطق العالم.

وأضاف، في كلمته، أمس، باجتماع الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تُعقد حالياً في صربيا، أن القانون الدولى ليس مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هو قانون ذو وجه سياسى يتأثر في تفعيله والالتزام به ليس فقط بالإرادات السياسية للدول، لكن بالعلاقات الدولية التي يحكمها توازن القوى والمصالح. وتابع: «للأسف فإننا نعيش في فترة نشهد فيها العديد من انتهاكات القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعانى من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها، ولعل هذا هو السبب المباشر في أننا لانزال نعانى من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووى، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادى العالمى، والتى أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامى، وتلك هي باختصار أزمة النظام العالمى الحالى، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها قواعد القانون الدولى». وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عُقدت بولاية نيويورك الأمريكية في سبتمبر 2018، على ذلك حين قال إننا كدول نامية لا نحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولى وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولى».