شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث مع رئيس وزراء كرواتيا تعزيز العلاقات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، لبحث سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين في المجالات المختلفة.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكد «شكرى» على أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية لتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، واستعرض ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية شاملة خلال الأعوام الماضية وما أسفرت عنه من خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الكرواتية بالسوق المصرية، وأعرب عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين العام المقبل، وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في مجال السياحة.

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وأشاد رئيس الوزراء الكرواتى بمستوى العلاقات والتنسيق مع مصر، لافتاً إلى زيارته الناجحة إلى مدينة شرم الشيخ فبراير الماضى للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، حيث أشاد بالتنظيم الناجح للقمة وما وفرته من فرصة جيدة لتعرف القادة الأوروبيين على حقيقة الأوضاع في مصر، كما حرص على التعرُف على رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية، والمواقف المصرية إزاء الأزمات والتحديات المختلفة في المنطقة، خاصة في سوريا.

في سياق متصل، عقد «شكرى» جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتى، جوردان جريتش رادمان.

وحرص الوزير الكرواتى، خلال اللقاء، على التعرُف على الموقف المصرى إزاء التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، خاصةً ما تشهده الساحة السورية حالياً، حيث شدّد شكرى على رفض مصر للعدوان التركى، مشيراً إلى تأثيراته بالغة السلبية على صعيد مسار عملية التسوية السياسية وكذا تداعياته الخطيرة على الوضع الإنسانى هناك، مع التأكيد على حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما أيضاً مع ما أصدره كل من الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية من موقف واضح بشأن رفض العدوان التركى

وشهدت المشاورات نقاشات حول سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون على الصعيدين السياسى والاقتصادى، حيث اتفق الوزيران على أهمية التشاور المستمر حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.