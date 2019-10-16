شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 69 مليونًا قيمة المنح والهِبات لـ15 جمعية أهلية خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية سبتمبر الماضى حتى نهايته، بلغت 69 مليونًا و34 ألف جنيه، إذ تم تخصيص 25 منحة لـ15 جمعية من 22 جهة مانحة، لافتة إلى أن إحدى الجمعيات المركزية حصلت على النصيب الأكبر منها، بنسبة 77%، تليها محافظة القاهرة بـ16% ثم الجيزة بـ6%، بالإضافة إلى بنى سويف وأسيوط اللتين حققتا استفادة كبيرة منها أيضًا.

وأضافت «غادة» أن المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيتم توظيفها لخدمة عدد من المجالات، إذ ستوجّه لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب، متضمنة توفير فرص تدريبية على المشروعات، إضافة إلى تنفيذ برامج لرفع مستوى الدخول ورعاية الفئات الأشد احتياجًا، منوهة بأنها ستخدم برامج تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية والمشروعات الزراعية وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية والنباتية ووحدات التبريد والتخزين، وتنفيذ برامج للتدريبات الحرفية بجميع أنواعها، إلى جانب عدد أخر من البرامج التي تقدم للمرأة والأطفال وتمكين ذوى الإعاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير التعلم وبناء المدارس ورعاية الأطفال المعرّضين للخطر ومحو الأمية وكفالة الأيتام.

يذكر أن عدد الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 50 ألف مؤسسة، إذ تقوم وزارة التضامن في ضوء القانون 70 لسنة 2017 لعمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، بالمراجعة الدورية على جميع الجهات التابعة لها.