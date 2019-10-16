شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار»: ما يحاك بمصر حرب تحاول النيل من العلاقة بين الشعب والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الوزارة تسعى للتطوير الدائم والمستمر والاستثمار فى العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وإعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية.

وأضاف «العصار»، خلال لقائه العاملين ببعض الشركات التابعة للإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، أن ما شهدته مصر خلال حروبها العسكرية على مر التاريخ أثبت أن الجيش المصرى تصدى لها بكل حزم وقوة وهذا لا يخفى على أحد، وما يحاك بمصر خلال السنوات الأخيرة حرب مختلفة تحاول النيل من العلاقة بين الشعب والجيش وتسعى للتشكيك فى أى إنجاز يحدث.

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وأوضح أن التصدى لهذه الحروب يأتى من الاهتمام ببناء الوعى والفهم والإدراك السليم، من خلال نشر المعرفة والحقائق، وهنا يأتى دورنا كمواطنين للوقوف بجانب الدولة لعدم السماح بالتشكيك فى مؤسسات الدولة التى تتكاتف لنمو مصر ورفعتها.

وأكد العاملون تأييدهم الكامل لحالة الحراك والبناء التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية، والالتفاف حول القيادة السياسية لمصر.

وعقب اللقاء تفقد «العصار» يرافقه عدد من المسؤولين، التشغيل التجريبى للمسبك الجديد بشركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربى» والمقرر افتتاحه قريبا، والذى يعمل بطاقة إنتاج سنويا تصل لـ20 ألف طن، والتى تدخل فى الصناعات المغذية مثل الطنابير بأحجامها المختلفة، وقطع غيار شدادات الكهرباء، ومدفع الرباط الخاص بالسفن، وجنازير نقل الأسمنت، وسن الحفار لصالح هيئة قناة السويس، وطنابير السيارات، ولقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، والتى يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، كما تتعامل الشركة مع العديد من الشركات العالمية فى صناعة السيارات مثل «تويوتا، هيونداى، فولكس، جينرال موتورز، كيا، جيلى».