شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: الدولة نفذت استثمارات بـ460 مليارًا خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن توجه الدولة يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة، بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة فى تطوير مستوى البنية الأساسية وفى الروابط الأمامية والخلفية التى تربطه بالقطاع الخاص. وأضافت، خلال كلمتها أمس، فى افتتاح مؤتمر «مصر تستطيع»، الذى يعقد تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، أن إجمالى الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة فى عام 2018-2019، بلغت نحو 460 مليار بنسبة نمو 14٪ عن عام 2017-2018، وتشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، لافتة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% فى عام 2018 - 2019 مقارنة بـ13.3% فى عام 2013- 2014. وأشارت الوزيرة إلى إطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضى الصناعية، والتى أعلن من خلالها عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية فى 18 منطقة صناعية، كما تم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، وأعلنت تجهيز الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية فى العاشر من رمضان، مرغم والبحر الأحمر، لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو تصاعديا بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 - 2019، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ أحد عشر عامًا وهو من أعلى معدلات النمو المتحققة فى العالم خلال هذا العام، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية. وأكدت أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته فى شهر يوليو 2017 (34%) إلى نحو 11% فى ديسمبر 2018 و13.4٪ كمتوسط لعام 2018 - 2019، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الانخفاض مع الاستقرار فى سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى، وارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار فى عام 2018 - 2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 36% مقارنة بعام 2013-2014. وشددت الوزيرة على أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية، حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى نحو 5.7 مليار دولار فى العام 2018 - 2019 مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار عام 2016-2017، لتحقق القناة بذلك أعلى قيمة إيرادات منذ بداية الألفية الثالثة، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين السابقين، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية من 5.3 فى عام 2017 إلى 3.8% فى عام 2018.