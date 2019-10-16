شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» و«السعيد» يشاركان في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبى لتمكين المرأة فى مصر، والتى تأتى انطلاقا من أهمية دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق السيدات والفتيات داخل الاتحاد الأوروبى وخارجه، وفى إطار التأكيد على التزام الدول الأعضاء فى الاتحاد بتعزيز التعاون المصرى الأوروبى.

وقالت «المشاط» إن القيادة السياسية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها، من خلال العمل على إعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر فى سوق العمل فى إطار الحرص والوعى بأهمية مكانة المرأة ودورها الفعال فى تقدم المجتمعات وازدهارها، مشيرة إلى وجود 8 وزيرات فى الحكومة، ما يمثل عاملا مهما لدفع الفتيات للتطلع لتقلد مناصب قيادية.

ولفتت إلى أهمية صياغة أطر للسياسات العامة تسهم فى تعزيز دمج المرأة وتمكينها فى المجتمعات، موضحة أن مشاركة المرأة فى سوق العمل أصبحت أمراً حتميا، حيث إن زيادة مشاركتها تساهم فى زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفى الدول الناشئة بنسبة 30%، مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى وفقا لدراسات صندوق النقد الدولى.

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وأوضحت أن المحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة والتى منها التمكين الاقتصادى للمرأة فى قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية فى القطاع بما يسهم فى وضع مصر على مسار التنمية المستدامة. ونوهت إلى أنه تم، فى سبتمبر الماضى، توقيع خطاب نوايا لمشروع «محفز سد الفجوة النوعية فى مصر»، الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة بنيويورك.

وأضافت أن هذا المشروع يدعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأنه بحلول 2030 ستصبح المرأة شريكا رئيسيا وفاعلا فى تحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم فى تعزيز جهود مصر فى مجال تمكين المرأة إقليمياً ودولياً حيث يهدف لزيادة مشاركتها فى سوق العمل، وسد الفجوات فى الأجور.

ولفتت إلى أنه تم الإعلان فى مايو الماضى عن تطبيق ختم المساواة، فى قطاع السياحة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حيث تعتبر مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تطبق هذا الختم فى القطاع.

يذكر أنه شارك فى إطلاق المبادرة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والفنانة يسرا، واللاعبة هنا جودة، بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة.

ومثل هذه المبادرة فى مصر السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، والسفير يان تيسليف، سفير السويد فى القاهرة، اللذان تم اختيارهما من قبل سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد، للعمل مع جميع الدول الأعضاء والحكومة المصرية وشركاء التنمية فى هذا المجال.