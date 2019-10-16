شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني»: إنتاج «ظهر» يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس شركة ايوك، التابعة لمجموعة إينى الإيطالية، لوكا دى كارو، إن شركته لديها خطة لزيادة إنتاج حقل ظهر ليتجاوز 3 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية أكتوبر الحالى، من 13 بئرًا، فضلًا عن استهداف رفع معدلات إنتاج الغاز من حقل جنوب غرب بلطيم خلال الربع الأول من العام المقبل ليصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب.

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وأضاف، خلال المؤتمر والمعرض الدولى لدول حوض البحر المتوسط «موك 2019»، أن الخطة تستهدف حفر 11 بئرًا استكشافية في دلتا النيل بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس خلال العام الحالى، فضلًا عن حفر 9 آبار أخرى خلال العام المقبل، وذلك في إطار خططها للتوسع في أنشطة الاستكشاف.

وأكد نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل، جيرالد شوتمان، أن استهداف مصر زيادة إنتاجها من الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى لتلبية احتياجاتها تمثل فرصة استثمارية، بينما أشار نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، نيكولاس كاتشاروف، إلى البدء في مشروع تنمية 3 اكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتى شمال العامرية وشمال إدكو، باحتياطيات تبلغ 300 مليون قدم مكعب.

وقال كريم علاء، رئيس شركة بى بى مصر، إن إنتاج الشركة مع شركائها بلغ نحو 60% من الإنتاج السنوى للغاز في مصر، وسيتم تطوير كشف القطامية، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى استمرار العمل في حقل أتول في منطقة امتياز شمال دمياط، وكشف عن تقدم «بى بى» إلى المزايدة التي يتم طرحها في البحر الأحمر.