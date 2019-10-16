شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دينية النواب» يكشف أهمية المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بالتنظيم الجيد الذي جاء في أفضل صورة وحسن الإخراج للمؤتمر العالمى الخامس للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، والذي ينعقد بالقاهرة تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة مفتون وعلماء ووفود أكثر من 85 دولة .

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وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في كلمته خلال رئاسته للجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر والتى ناقشت المحور الثانى للمؤتمر حول «تاريخ إدارة الخلاف الفقهى: عرض ونقد»: إن هذا المؤتمر الهام يعد مساهمة جادة لعلاج ما يوجد من تضارب واختلافات وفى مواجهة تيارات التشدد والتطرف والإرهاب وتذكير المسلمين ان الاختلاف الأهوج مرض خطير على الأمة الإسلامية ولهذا نظم هذا المؤتمر .

وأضاف العبد: «ولهذا نتوجه بخالص الشكر لراعى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ولدار الإفتاء المصرية على اختيار موضوع المؤتمر الذي يأتى في وقته تماما في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه العالم الإسلامى في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدماء في كل مكان».

شارك في فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر والتى حملت عنوان «تاريخ إدارة الخلاف الفقهى: عرض ونقد» كل من: الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالسلام العبادى، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى، الدكتور محمد أحمد لوح ،رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا -السنغال، الدكتورة خزيمة توحيد ينجو، رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسى، الدكتور أحمد ممدوح سعد، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ كامل الحسينى، باحث شرعى بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.