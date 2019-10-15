شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: الرئيس السيسي حريص على التواصل مع المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، الثلاثاء، مع رئيس شركة تويوتا، موضحًا أن شركة تويوتا اليابانية موجودة في مصر منذ قرابة 80 عامًا، ولها باع كبير جدًا في السوق المصرية.

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وأضاف «راضي»، خلال مداخلة تليفزيونية، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع رئيس شركة تويوتا عددًا من المشروعات الاستثمارية.

وعن اجتماع الرئيس السيسي مع المستثمرين المصريين بالخارج، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي حريص على التواصل مع أبناء مصر في الخارج منذ بداية توليه الحكم، وهو يسير على هذا النهج، موضحًا أن الرئيس السيسي يمد الجذور ويتواصل مباشرة مع المصريين بالخارج.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالالتقاء بالمستثمرين المصريين بالخارج شخصيًا، مؤكدًا أن الاستماع لهم ولخبراتهم هام جدًا، وله فائدة متبادلة؛ على خلفية الخبرة العريضة لهم بالخارج.