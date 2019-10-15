شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المستثمرون المصريون لبوا النداء فورًا عندما طلبتهم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج للاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف القطاعات الاستثمارية.

في كلمتها خلال فعاليات الافتتاح، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشرون المصريين بالخارج، إن تكليف القيادة السياسية عام ٢٠١٥ بضرورة التواصل مع المصريين بالخارج كان للاستفادة من خبراتهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لهذا المؤتمر ومنذ إعلانه رعاية المؤتمر، وأشادت بحرص المستثمرين المصريين بالخارج على التواجد في المؤتمر، لافتة إلى أن ذلك ظهر بوضوح في استجابتهم السريعة رغم تغيير الموعد أكثر من مرة، وفي جميع الأوقات كانوا يؤكدون أنهم جاهزون لخدمة وطنهم مصر فورًا.

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره ركيزة التنمية والتقدم.

وخلال كلمتها أيضًا، وجهت الوزيرة التحية لروح المهندس الراحل عبدالحليم عمر، ولفتت إلى أن زوجته الكندية المصرية حرصت على حضور المؤتمر.

كما تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن نماذج من الشباب المصري الناجح بالخارج، مستشهدة بـ «مايكل فريد» الشاب المصري الناجح بالخارج والذي يدرس هندسة ميكانيكا في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة واخترع آلة ميكانيكية تصنع الوجبات الصحية الساخنة، واختارته مجلة فوربس لعام ٢٠١٩ من أكثر الشباب تأثيرا في مجال صناعة الأغذية، وأيضا الشاب المصري عمر الخواجة نموذج الذي يدرس في المملكة المتحدة ويعمل في الاستثمار العقاري هناك وبدأ في تشغيل عمالة مصرية.

وفي ختام كلمتها، شددت وزيرة الهجرة على أن هناك نماذج شابة أخرى في الداخل لا تقل عطاء ومثابرة وهو الجندي المصري الشاب الذي يقف على الجبهة يحمي حدود مصر ويدافع عن أمنها وشعبها، مؤكدة على النعم الوفيرة التي حباها الله لمصرنا الحبيبة وشعبها الأبي العظيم.