شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: جميع طائراتنا جاهزة للتدخل حال تطور الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجيش اللبنانى بيان حول الحرائق التى نشبت فى لبنان اليوم، مؤكدا وضع كل طائراته فى جهوزية تامة للتدخل فى حالة حصول أى تطور.

وجاء نص البيان كالتالي بحسب موقع لبنان 24 "نتيجة الحرائق الكبيرة التي اندلعت في خراج البلدات التالية: جعيتا، القرنة الحمرا، بنشعي، مزيارة، المشرف والدبية - الشوف، قامت وحدات من الجيش بمؤازرة أربع طوافات تابعة للقوات الجوية ومساعدة طائرتين متخصصتين بإطفاء الحرائق استقدمتا من قبرص، وبالاشتراك مع عناصر من الدفاع المدني بمحاصرة هذه الحرائق ولا تزال تعمل على إخمادها، على الرغم من وجود بعض العوائق من دخان كثيف وخطوط التوتر العالي التي تمنع في بعض الأحيان التدخل السريع والفعال.

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وقد وضعت قيادة الجيش عددا من الطوافات في حالة جهوزية تامة في القواعد العسكرية كافة للتدخل عند حصول أي تطور في مختلف المناطق اللبنانية".