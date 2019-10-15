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بث مباشر للاشتباكات والتظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تجددت التظاهرات فى إقليم كتالونيا، للمطالبة بفصل الإقليم من إسبانيا، فيما نشبت اشتباكات وأعمال الشغب من جانب المتظاهرين تجاه قوات الشرطة.

وينقل ”الخليج 365” بث مباشر للتظاهرات التى تجددت فى شوارع كتالونيا.

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كان خوسيب بوريل القائم بعمل وزير خارجية إسبانيا قال اليوم الثلاثاء إن مسألة السعى لاستقلال إقليم كتالونيا لم تنته بإصدار أحكام بالسجن على تسعة من زعماء الانفصاليين، داعيا إلى الحوار فى إطار الدستور.

وشهدت مطار الأسبانى، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، عقب حكم بالسجن ضد قادة الانفصال فى كتالونيا.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه قد أصدرت المحكمة العليا فى إسبانيا أمس الاثنين، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بيجديمونت، وذلك عقب صدور أحكام بحق اثنى عشر سياسيا من داعمى استقلال إقليم كتالونيا لدورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، وكان أن القاضى بابلو يارينا، أصدر مذكرة الاعتقال بناء على تهم بإثارة الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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