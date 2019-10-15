شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يستعرض بالشرح والتفاصيل كواليس العدوان التركى على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل العدوان التركى على الأراضى السورية، والأسباب التى دفعت أنقرة إلى الدخول للمناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية فى شمال البلاد.

ويتناول ”الخليج 365” بالشرح المفصل الأطماع التركية فى الدول العربية وخاصة فى شمال سوريا والعراق، والذريعة التى تستند عليها أنقرة فى دخول مدن الشمال السورى وعلاقة ذلك بـ"الميثاق الملى" الذى أصدره البرلمان العثماني في عام 1920 بما يجرى فى سوريا اليوم.

يتناول مقطع الفيديو شرح لآخر تطورات العدوان التركى على الأراضى السورية والمناطق التى تسيطر عليها أنقرة، بالإضافة لإحصائية بأعداد الضحايا من المدنيين والجرحى منذ إطلاق تركيا للعملية العسكرية فى شمال سوريا 9 أكتوبر الجارى.