شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حملة موسعة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

وتوجه خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعد علمه بوجود مركزين للدروس الخصوصية وشكل على الفور لجنة من مدير المديرية ومدير التعليم الخاص ومدير الأمن ومدير عام إدارة أكتوبر التعليمية وأعضاء جهاز المدينة.

وتوجهت اللجنة إلى سنتر سمارت بالحى السابع وجد السنتر مكون من بدروم ودور أرضى وطابقين والسنتر يشغل الدور الثالث ومكون من 10 قاعات والقاعة تحوى ما بين 50 و 500 طالب وتم غلق السنتر وتشميعه من قبل الجهاز وبحضور اللجنة.

ثم توجهت اللجنة لسنتر يضع اسم "مدرسة الاوائل" مكون من دور أرضى وأربع طوابق يحوى على 34 فصلا و 447 طالب، ةتم غلقه وتشميعه بمعرفة اللجنة والجهاز.

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وأكد مدير المديرية أنه لابد من التصدى لتجار العلم بمراكز الدروس الخصوصية، مطالبا أولياء الأمور بمواجهه تلك الظاهرة.

وفى إطار ما سبق، أصدر وكيل الوزارة أمرا إداريا لجميع مديرى عموم الادارات التعليمية أنه بمجرد علمهم بوجود آى سنتر للدروس الخصوصية أو آى مركز يعطى خدمه تعليميه ضرورة إخطار المديرية التى ستقوم بدورها بإخطار الاحياء والمحافظة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية.