مبارك عن نكسة 67: كنت في "الجو".. وقلت للقيادة "أنزل فين؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن القوات المصرية تعرضت لنكسة 1967 "دون سابق إنذار وبدون خطة".

وتحدث مبارك في فيديو عبر موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، عن ذكرياته أثناء النكسة، قائلًا: "ما أتذكره أنني كنت في طلعة عمليات في منتصف مايو، ورجعت المطار.. يوم 3 يونيو جاء مندوب من القيادة العامة، سألناه ايه الموضوع؟ قال إنها مظاهرة سياسية ونودي قوات في سيناء، وقائد القوات معندوش فكرة عنهم، وقالوا نزلوا إجازات".

وأوضح أن المجموعة التي كانت معهم رغبوا في الحصول على إجازة، لكنه طالبهم بالانتظار؛ بعد إعلان إسرائيل استدعاء جنود الاحتياط "ودي حاجة لازم نحطها في اعتبارنا".

Advertisements

وأضاف مبارك: "يوم 6 يونيو كان بقالنا مدة لا نطير، قلت نطلع نطير، نمشي ادينا شوية والطيارين بقالهم 20 يوما لم ينفذوا طلعات.. طلعنا يوم 5 يونيو بـ 3 طائرات واخترقنا السحب، ونفاجئ بالكنترول بيقولي: المطار بيضرب والران واي (ممر الطائرات) فيه حفر.. قلتله أنتوا بتقولوا ايه، قالي: هجموا وعطلوا الران واي".

وأشار مبارك إلى أنه اتصل بالقيادة في الجيوشي لمعرفة جهة هبوطه "قلتلهم أنزل فين؟ الوادي الجديد قصير، أسوان فيه صواريخ هتضرب، إنما مفيش غير الأقصر.. قالولي: هنديك خبر، اتصلت بهم تاني: قالوا هنديك خبر.. كنت أسير بسرعة ألف/ساعة، ونزلت في الأقصر".

ولفت إلى أنه بمجرد نزوله، قامت طائرات إسرائيلية بقصف الطائرات الثلاث داخل المطار "وأصبنا بصدمة".