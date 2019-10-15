"يجب أن يعلمها الشباب".. مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن بعض ذكريات حرب أكتوبر في ذكراها الـ 46.
وقال مبارك في فيديو على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة وتستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها ويستعيد الشباب ثقته في قواته المسلحة".
ووصف مبارك، الرئيس الراحل أنور السادات بأنه "رجل شجاع جدًا وجرئ جدًا"، كما أنه صاحب قرار الحرب.
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