"حبس المتهم بحادث معهد الأورام وكواليس مقتل الكابتن".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة المتهمين في الاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف" لـ13 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمين في "الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، لجلسة 13 نوفمبر؛ لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.

تجديد حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة امن الدولة العليا، تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحققت النيابة مع المتهم في وقت سابق، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأمرت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

30 نوفمبر.. الحكم على 304 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد"

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 30 نوفمبر؛ للحكم.

"شق بطنه قدام التلاميذ".. سائق "توك توك" يشرع في قتل قائد حافلة مدرسية بالهرم

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بالشروع في قتل سائق حافلة تابعة لإحدى المدارس بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إشارة من مستشفى الهرم بوصول سائق مصابا بطعنة نافذة في البطن وسحجات في الرأس والساق.

بدأت بمكالمة وانتهت بجريمة.. كواليس مقتل "الكابتن" في العمرانية

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات مقتل مالك صالة ألعاب رياضية بمنطقة العمرانية.

البداية مكالمة هاتفية بين والد شاب ومالك صالة ألعاب رياضية "جيم" يدعى "إسماعيل التركي"، عاتبه الأول على بيعه مكملات غذائية مغشوشة لنجله "و. ا" -بقيمة 5 آلاف جنيه- واحتد النقاش لدرجة السباب والتراشق بالألفاظ.

استعان "الكابتن" -كما يطلق عليه بالمنطقة- بأشقائه الثلاثة وتوجهوا إلى منزل الشاب، ونشبت مشاجرة بينهم، اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب، وأشهر مالك "الجيم" سلاحا أبيض (مطواة) مهددا الطرف الثاني، لكن الشاب تمكن منه، وسدد له طعنة نافذة، وأصاب أحد أشقائه أيضًا.

السجن 10 سنوات لمتهم في قضية "أحداث عنف العجوزة"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة".

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.

بأسلوب "كسر الباب".. سقوط مسجل سرق مشغولات ذهبية من مسكن في الخليفة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بسرقة أحد المساكن بدائرة قسم الخليفة.

تبلغ للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، مبلغ مالي، جهاز كمبيوتر محمول لاب توب، مجموعة من المتعلقات الشخصية من داخل مسكنه.

زورا شهادة وفاة لشخصين.. إحالة 4 عاملين بوحدة صحية في بلقاس للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة 4 من العاملين بوحدة 55 أبوماضي الصحية التابعة للإدارة الصحية ببلقاس، للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الإحالة تأتي على خلفية تزوير شهادات وفاة لاثنين من المواطنين، وهما على قيد الحياة.

والمحالون للمحاكمة هم: أمين مخزن بوحدة 55 أبوماضي الصحية، وكاتب الصحة بوحدة 55 أبوماضي الصحية، وطبيبان بوحدة 55 أبوماضي الصحية سابقاً.