وجه نهشته الحيوانات.. 15 طعنة أنهت حياة قتيلة "رشاح الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها معاينة رجال المباحث وأوراق التحقيق في العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل جوال ملقى برشاح بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

البداية تعود إلى مطلع الأسبوع الجاري، تلقى العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جوال تفوح منه رائحة كريهة برشاح في نطاق قرية أم خنان، تبين وجود جثة بداخله.

كشفت معاينة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن أن الجثة لسيدة أربعينية ترتدي ملابسها كاملة (عباءة سوداء - بنطال)، وبها آثار 15 طعنة في أماكن متفرقة بالجسم (الظهر - البطن - الذراع).

وجه المجني عليها بدا مشوها، وأرجع تقرير الطب الشرعي المبدئي السبب إلى تعرض الجثة لـ"نهش حيواني" في أعقاب التخلص من الجوال بمكان العثور عليه، خاصة أن الجثة متحللة.

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ولاحظ رجال المباحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ارتداء الضحية مصوغاتها الذهبية دون سرقتها عبارة عن (دبلة - خاتم - حلق - اسورة).

وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بفحص بلاغات التغيب في الأقسام الواقعة في نطاق قطاع الجنوب، ومطابقتها بأوصاف المجني عليها، لكن دون جدوى.

تحريات المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه أشارت إلى أن مرتكبي الجريمة على دراية بالمنطقة غير مأهولة بالسكان، خاصة أنه سبق العثور على جثامين مجهولية الهوية بنفس المكان خلال العامين السابقين.

ويترأس اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق البحث لتحديد هوية الضحية، وفك طلاسم الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها.