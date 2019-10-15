مصر | "لابسة دهبها ومصابة بـ 14 طعنة".. مفاجآت حول جثة سيدة الحوامدية

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 إلى أن المجني عليها كانت مرتدية مصوغاتها الذهبية عبارة عن "حلق، دبلة، غويشة"، مشيرًا إلى أن وجهها مشوه إثر تعرضها لـ "نهش حيواني"، بسبب تواجد الجثة بمكان العثور عليها لعدة أيام، موضحا بأن مكان العثور على الجثة سبق وعثر فيه على عدة جثث في أوقات سابقة، وأنها لم تكن الجثة الأولى المعثور عليها بالمكان.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة، داخل جوال ملقي برشاح قرية أم خنان، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بمنطقة رشاح قرية أم خنان، بنطاق القسم.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، في حالة انتفاخ، ومصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما تبين أن وجهها متشوه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية المجني عليها، وسرعة التوصل إلى مرتكب الجريمة، لمعرفة دوافعه حول ارتكاب الجريمة.

