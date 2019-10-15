أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير برج بني مزار بمشروع كهربة إشارات "بني سويف - أسيوط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير برج بني مزار بمشروع كهربة إشارات "بني سويف - أسيوط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعمال تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة أسوان ومتابعة الأعمال النهائية لدخول برج بنى مزار الخدمة قريبا.

وأثناء الزيارة وجه رسلان، المسئولين عن محطة وبرج بنى مزار بإزالة الحصى والاتربه من امام البرج ومراجعة حالة النظافة في المحطة وأهمية قيام ناظر المحطة بدوره المنوط به وهو تطبيق أعلى درجات السلامة من أجل راحة وسلامة جمهور الركاب.

مشروع تطوير إشارات خط بني سويف أسيوط:

شهد مشروع تطوير نظم إشارات خط بنى سويفأسيوط اهتماما كبيرا من وزير النقل ورئيس الهيئة.

ووجه وزير النقل بتذليل كافة المعوقات والتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى لنهو المشروع في موعده المحدد.

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معلومات عن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط بني سويف اسيوط:

- تطوير نظم الإشارات على خط بنى سويف أسيوط بطول 250 كم.

- تقوم شركة الستوم بتنفيذ المشروع.

- المشروع يتم تنفيذه بقرض من البنك الدولى.

- من المتوقع انتهاء الاعمال باذن الله في نهاية عام 2020.

وفى وقت سابق تم دخول عدد 3 أبراج إشارات الخدمة وهى ابوقرقاص – مغاغة -الروضة وجارى العمل في سبع أبراج أخرى ضمن أعمال المشروع.