أخبار مصر | الأضخم خلال الخمس سنوات الأخيرة.. القصة الكاملة لـ"خبيئة العساسيف" في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأضخم خلال الخمس سنوات الأخيرة.. القصة الكاملة لـ"خبيئة العساسيف" في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما هو الحال مع كل كشف أثري ضخم، تلعب المصادفة الدور الأكبر فيه، ولكن هذه المصادفات هي عبارة عن مكافآت لأصحاب المجهود الحقيقيين والجنود المجهولين وراء كل كشف أثري جديد.

مجهودات وزارة الآثار متواصلة في منطقة جبانة العساسيف منذ سنوات وحققت هذه المجهودات عدة اكتشافات وكان تتويج هذه المجهودات خبيئة العساسيف التي تضم 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة في حالة جيدة من الحفظ.

بدأت القصة أول أمس الأحد عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

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علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.

ووصف مراقبين الكشف أنه الأضخم في خلال الخمس سنوات الأخيرة وقد أحصينا الكشوف التي قامت بها الوزارة خلال هذا الفترة منذ 2104 وحتى نهاية 2019.

ومنطقة العساسيف، تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة والغير مكتشفة حتى الآن، حيث تتضمن المقابر المكتشفة بها مقابر من الأسرات 18 و25 و26، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550 إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.