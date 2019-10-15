شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الاتصال الوطني البحريني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، أحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال البحريني، والوفد المرافق.

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وبحث الجانبان -بحسب بيان- سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الاتصال في مختلف المجالات الإعلامية، من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي.

كما ناقشا مختلف وجهات النظر حول القضايا الاعلامية المشتركة والتنسيق حول كيفية تفعيل وسائل الاتصال في مواجهة الشائعات والأكاذيب، التي تهدد استقرار الدول.

وأكد حسين زين خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون الإعلامي، بما ينعكس إيجابياً على الجانب المهني والاقتصادي.