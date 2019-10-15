شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية القناة» لأبناء مصر بالخارج: أنتم سفراء الترويج للمشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، الوفد المشارك من أبناء مصر بالخارج وكبار المستثمرين من مؤتمر «مصر تستطيع»، الذي ينعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

وكانت بداية انطلاق المؤتمر بزيارة المشاركين لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وزيرتي الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي.

واستقبل رئيس الهيئة الحضور، معربًا عن سعادته بانطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» هذا العام تحت عنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

وقال زكي إن الاستثمار يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية في مصر اهتماماً كبيراً وعظيماً باعتبارها منطقة واعدة تسعى لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا تستطيع تحقيق إضافة قوية للاقتصاد المصري والعالمي، لما تتضمنه من مميزات جغرافية ولوجستية وبنية تنظيمية تؤهلها أن تتبوأ مكانة عالمية وسط المناطق الاقتصادية حول العالم.

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وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن المنطقة تعمل للوصول للعالمية من خلال تجهيزات البنية التحتية والتي استطعنا خلال الخمس سنوات الأولى أن ننتهي من جزء كبير منها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصناعي وإحلال التربة وإنشاء الأرصفة والأنفاق، والتي ستعمل على وضعنا في نقطة متقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تسعى وبقوة للتواجد على خريطة الاستثمار العالمية من خلال تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات وإيجاد تدفق حر للمعلومات اللازمة عن مشروعات المنطقة وخلق بيئة استثمار مستقرة حتى يشعر المستثمر بالأمان في توطين استثماراته.

وفي نهاية كلمته دعا رئيس المنطقة الاقتصادية أبناء مصر بالخارج للعمل على تقديم مد يد العون في سبيل النهوض بالمنطقة الاقتصادية في تواجدها على خريطة الاستثمارات العالمية باعتبارهم سفراء لنا في الخارج وإفادتنا بتجاربهم وخبراتهم في تحقيق رؤية المنطقة.

وعلى جانب آخر، قام طارق هاشم، مدير قطاع الاستثمار بالهيئة، بعرض تقديمي عن الحوافز الاستثمارية والفرص المتواجدة بالهيئة وعرض لمشروعات القطاعين الجنوبي والشمالي بما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية.

واستكمل العرض اللواء علاء عبدالكريم، مستشار رئيس الهيئة للضرائب، الذي تحدث عن الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدم للمشروعات المقامة داخل حيز المنطقة الاقتصادية.