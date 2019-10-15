شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك يتحدث عن السادات وإسرائيل وأسرار حرب أكتوبر وهزيمة 67 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار حرب أكتوبر 1973، لأنه كان قائدا شجاعا لا يخشى أحدا.

وأضاف في فيديو له عبر موقع نشر الفيديوهات يوتيوب، أن الشباب لابد وأن يعرف التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر 1973 لكي يمحو آثار هزيمة 67، حتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها ويستعيد الشعب ذاته ثقته في جيشه وقادته.

وأكد مبارك أن جيل أكتوبر قدم تضحيات كثيرة كي يمحو الهزيمة.

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وقال مبارك خلال فيديو نشر على اليوتيوب تحت عنوان «الرئيس مبارك يستعيد بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها الـ46»: «يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، كي يمحو الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».

وتابع: «أريد أن أتحدث عن الرئيس أنور السادات، صاحب قرار الحرب، ونحييه على جرأته وشجاعته، و1967 لم تكن حربًا، إحنا انضربنا بدون سابق إنذار أو خطة».

وأضاف: «أتذكر أنني كنت في طلعة عمليات في منتصف مايو، وفي يوم 3 يونيو جاء مندوب من القيادة العامة إلى المطار، وأخبرنا بأن هناك مظاهرة سياسية وهناك قوات تدخل سيناء دون علم قائد القوات هناك»، مردفا: «رفضت منح إجازة للطيارين كون إسرائيل أعلنت الاستدعاء الاحتياطي».

وتابع: «يوم 5 يونيو طلعنا بـ3 طائرات بعد توقف 15 يوما، واخترقنا السحب، ثم فوجئت بالكنترول يخبرني أن المطار استهدف، وتواصلت بالقيادة العامة وبعد التشاور هبطنا بالأقصر، وبمجرد نزولنا الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطائرات رغم أن المطار مليء بطائرات مصر للطيران».