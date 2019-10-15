شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار جديدة عن معركة المنصورة مع العدو الصهيوني.. يرويها الرئيس الأسبق مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس الأسبق حسني مبارك عن تفاصيل جديدة بشأن معركة المنصورة التي قامت بها القوات الجوية المصرية مع العدو الصهيوني في حرب أكتوبر 73.

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وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وقام وقتها مبارك بالطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.