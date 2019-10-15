شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: الأزمة السورية أصبحت العنصر الضاغط في أعمال الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن كافة ملفات الجامعة العربية أصبحت ساخنة وهناك مأساة بسبب ما عاشه الجميع في السنوات الماضية في الإقليم والعالم العربي ولكن الأن قضية سوريا بكل صدق أصبحت العنصر الضاغط، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

وأضاف «أبوالغيط»، أنه حينما تدخل القوات الإسرائيلية الضفة الغربية، ثم تقتحم غزة، ثم القوات التركية تقتحم شمال سوريا، وتتواجد بقوة ومنذ سنوات وترفض الحديث مع الجمهورية العراقية، هنا هي تتواجد بشكل غير شرعي، ومعني التواجد غير الشرعي أنه عدوان.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن دخول قوة عسكرية على أرض عربية مهما كان الرأي أو التقييم يعد عدوان، موضحًا أن الجمهورية التركية تصرفت في 2011 بشكل هو الذي دفع هؤلاء للهجرة لتركيا، فتصرفات تركيا منذ ثمانية أعوام، هو الذي يقود لتعقيد الأوضاع أمام تركيا وشمال سوريا، وأمام العلاقات العربية التركية.