شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية تخطت 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن جذب الاستثمار يعتمد على وجود بنية تحتية تساهم فى تشغيل المشروعات، مشيرة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية من خلال مشروعات بمساهمة الدولة والقطاع الخاص تخطت 2 تريليون جنيه منذ عام 2016، موضحة أن من بين تلك المشروعات مشروع الطاقة الشمسية بأسوان والذى يعد الأكبر فى العالم.

وأشارت الوزارة، خلال مؤتمر مصر تستطيع، إلى أن الدولة بدأت فى التحول الرقمى فى التعاملات المادية والإدارية بما يساهم فى جذب المستثمرين بعد تسهيل الإجراءات الرقمية.

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كما أكدت الوزارة، أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة ولذلك اتخذت الدولة عدة إجراءات للاستفادة منها، مشيرة إلى أن هناك توجه لربط وزارة التعليم العالي بسوق العمل وذلك للاستفادة من الخريجين في سوق العمل.